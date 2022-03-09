Паралімпіада-2022: Україна опустилась на третє місце в медальному заліку
Українська збірна посідає третю позицію у медальному заліку Паралімпіади-2022 перед 6-м днем Ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідером медального заліку зимової Паралімпіади-2022 є Китай. У китайців 10 золотих, 9 срібних і 12 бронзових медалей. Друга позиція у Канади, яка сумарно завоювала 16 нагород, із них 7 "золото".
Збірна України завоювала 6 золотих, 8 срібних і 5 бронзових нагород. Наша паралімпійська команда - третя перед 6-м днем Ігор у Пекіні.
Зимова Паралімпіада-2022 триває з 4 по 13 березня.
- 3 березня Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022 у Пекіні.
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