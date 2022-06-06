Про це волонтерка сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Кожен день ми пишемо про Тайру, кожен день я намагаюся писати пані Ірині Верещук. Вона нам пояснила, що є офіційна вказівка і пані Верещук більш не займається полоненими. Остання інформація, яку додала Ірина Верещук, що Тайру не виставляють на обмін. Окупанти розповіли, що Тайра знаходиться в зоні відповідальності ФСБ. Держава не надає жодної офіційної інформації про Юлію Паєвську. Тільки приватні листування з пані Верещук дають нам можливість розуміти, що відбувається. Верещук пояснила, що вважає - Тайру готують до суду, - пояснила Корчинська.

Також волонтерка додала, що Тайра видатний парамедик, яка врятувала понад 800 українських життів з поля боя. 19 діб вона рятувала цивільних маріупольців. Її взяли в полон коли вона виїжджала в колоні з пораненими жінками та дітьми.

"Без пояснень зі сторони окупантів, на якій підставі її взяли, на якій підставі 81 день її утримують. Нам передавали хлопці, які вийшли з полону з інших регіонів, що її утримують у Донецьку та Тайрою займається ФСБ. Вони її готують до суду, решта невідомо. Держава навіть не надала родині Тайри юридичної допомоги. За 80 днів наші заклики до держави щодо надання повноважної людини, яка б пояснювала родинам що і як робити, не увінчалися успіхом", - наголосила Корчинська.