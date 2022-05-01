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Український парамедик і волонтерка Тайра перебуває в російському полоні вже 45 днів

1 травня, 2022 неділя
15:50
війна з Росією

Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська вже 45 днів перебуває в полоні окупантів, росіяни не вносять її у списки полонених

Про це йдеться в телеграмі Демсокири.

Тайра була парамедиком з 2014 року, а її команда "Ангели Тайри" врятувала життя щонайменше 500 українським військовим. У 2018 році Юлія Паєвська виборола золоту медаль у змаганнях Invictus Games з плавання та бронзу зі стрільби з лука.

"45 днів тому, коли Тайра поспішала на допомогу пораненим людям, її взяли у полон росіяни. І з того часу ніхто з офіційних представників України, ніхто із міжнародних правозахисників не мав до неї доступу. За ці 45 днів росіяни навіть не внесли її у списки полонених. 45 днів тортур у рашистських катівнях. 45 днів без підтримки і без медичної допомоги. 45 днів без жодної звісточки", - наголосили в партії.

Упродовж цього часу Україна намагалася домогтися принаймні внесення Юлії Паєвської у списки полонених, але марно. Окупанти не мали права брати українку в полон, адже тоді вона перебувала в Маріуполі як волонтерка-парамедик. У Демсокирі припускають, що РФ намагається створити для Юлії Паєвської образ злочинниці.

За іонформацією МЗС України, єдина можливість вплинути на ситуацію - розголос, щоб звільнення Тайри вимагали всі країни, щоб про неї говорили у світових медіа, організовували акції, а також аби до її звільнення долучалися іноземні спортсмени та парамедики.

"І ми можемо це зробити. Кожен на своєму місці. Звичайне повідомлення від сотень і тисяч людей, в особисті і в коментарі до світових політиків, правозахисників, у ЗМІ і до спортсменів може зрушити з місця справу Тайри і дасть шанс на її повернення додому", - зауважили в Демсокирі.

Для цього необхідно поширити повідомлення серед іноземних політиків, спортсменів, артистів, парамедиків, щоб вони тисли на Росію.

"Please, help save Julia Paevska from Russian captivity! Julia Paevska is a well-known Ukrainian sportswoman and a paramedic who saved more than 500 people during the war in Donbass. On March 16, Julia was captured by Russians in besieged Mariupol where she was providing medical aid to local people as a volunteer. She was decommissioned from military service due to her disability, so she is protected under Geneva Conventions both as a medic and as a non-combatant. The Russian propaganda falsely accussed her to be a Nazi and a killer, and shown her in a humiliating video, in which she looked like she was tortured. She has a disability and requires medical aid. Russia refuses to list her as a prisoner of war, denies all contact with her, and we don’t even know if she is still alive. The only hope to save her is through diplomacy and international pressure. We kindly ask you to do everything in your capacity to persuade Russia to set her free", - ідеться в заяві.

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Маріуполь
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