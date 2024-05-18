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Сили оборони збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини

18 травня, 2024 субота
16:51
Війна з Росією обстріл, ППО
Зміст

Вдень 18 травня Сили оборони України збили ворожу ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Ще одна повітряна ціль знищена. Підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом", - написав він.

Очільник ОДА подякував оборонцям за відмінну роботу.

  • Серед дня суботи, 18 травня, у Харкові пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили по житловому сектору міста, унаслідок чого відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед них діти.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
Кривий Ріг
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