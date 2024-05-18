Анчелотті довіриться Луніну у матчі "Реала" з "Вільярреалом"
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що у наступному матчі в воротах мадридців зіграє українець Андрій Лунін
Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".
За словами Карла Анчелотті, у матчі 37-го туру Ла Ліги проти "Вільярреалу" гратиме саме Андрій Лунін.
"Для мене немає дискусії щодо воротарів. Сумніви йдуть з вашого боку. Лунін провів фантастичний сезон, він дійсно допоміг нам вийти у фінал Ліги чемпіонів. А Куртуа повертається до того, ким він був до травми - найкращим голкіпером світу. Завтра зіграє Лунін", - сказав головний тренер "Реала".
25-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 30 матчів, пропустив 28 голів та 12 ігор відстояв "на нуль".
31-річний Тібо Куртуа пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише два матчі.
- Бельгійський воротар Куртуа - фаворит на місце у воротах "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.
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