Луніну не довірять місце у воротах "Реала" у фіналі ЛЧ, - The Athletic
Бельгійський воротар Тібо Куртуа - фаворит на місце у воротах мадридського "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє The Athletic.
Карло Анчелотті та його тренерський штаб вражені прогресом Андрія Луніна у цьому сезоні. Проте, за інформацією джерела, у "Реалі" досі вважають Тібо Куртуа найкращим воротарем світу.
Це важке рішення, але тренерський штаб не довіриться українцю на фінальний матч Ліги чемпіонів. Водночас Лунін вважає, що зробив достатньо, аби зіграти проти дортмундської "Боруссії".
Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".
25-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 30 матчів, пропустив 28 голів та 12 ігор відстояв "на нуль".
31-річний Тібо Куртуа пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише один матчі.
- 8 травня "Реал" з Луніним у воротах переміг "Баварію" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.
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