Буде корисним в Україні: Франція розробляє методику захоплення ворожих окопів "ультраневидимими" бійцями

Про це повідомляє RTL.

В рамках військових навчань, які пройдуть в Естонії, НАТО хоче продемонструвати росіянам, що вторгнення в балтійські країни - це "не найкраща ідея".

Під час навчань французька армія перевірить боєздатність нової групи FRAN, яка відповідатиме "за вихід за межі лінії супротивника непоміченою, для забезпечення розвідки та захоплення траншей".

"Експериментальний підрозділ, що складається з "ультрамалопомітних солдатів", покликаний виявляти траншеї противника і "точки входу" в ці траншеї з метою подальшого їхнього захоплення, що теж входить в обов'язки бійців FRAN. Французькі військові тренуються "в реальних умовах", і, за зізнаннями самих солдатів, вони вже готові "захищати свого естонського союзника", - йдеться у повідомленні.

Військові, які беруть участь у навчаннях, здатні тривалий час маскуватися в кущах у камуфляжному одязі та використовувати відео з безпілотника.

"Місцевість в Естонії схожа на Україну і на широкі східні рівнини, тому для нас це дуже цікаво", - висловився старший сержант Квентін.