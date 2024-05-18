Міноборони тестує електронну чергу до ТЦК
У суботу, 18 травня, в Україні розпочалося тестування нового сервісу від Міністерства оборони - електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Зазначається, що попередній запис вже можливий в 19 ТЦК - тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
Повний перелік можна знайти тут: https://q.mod.gov.ua/registration-place. Міноборони додає, що згодом до списку під'єднати значно більше ТЦК.
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Щоб записатися до е-черги, військовозобов'язаному потрібно:
- Вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Ввести персональні дані для запису.
- Підтвердити номер телефону.
- Отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.
- Від сьогодні, 18 травня, в Україні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, де можна це зробити.
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