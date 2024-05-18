Міноборони тестує електронну чергу до ТЦК

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що попередній запис вже можливий в 19 ТЦК - тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Повний перелік можна знайти тут: https://q.mod.gov.ua/registration-place. Міноборони додає, що згодом до списку під'єднати значно більше ТЦК.

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Щоб записатися до е-черги, військовозобов'язаному потрібно:

Вибрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Ввести персональні дані для запису.

Підтвердити номер телефону.

Отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту.