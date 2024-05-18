Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають шанси Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на успіх рівними - по 1,94. Коефіцієнт на виграш Усика нокаутом - 17,00 Ф'юрі - 14,00. На перемогу українця за очками - 3,00, його суперника - 3,60.

Транслятором бою Усик - Фʼюрі є медіасервіс Megogo. Очікується, що боксери вийдуть на ринг Kingdom Arena не раніше ніж о 00:30 неділі. Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Переможець бою Усик - Фʼюрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок - 23:00.

Фото: Getty Images