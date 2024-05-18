Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій
У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають шанси Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на успіх рівними - по 1,94. Коефіцієнт на виграш Усика нокаутом - 17,00 Ф'юрі - 14,00. На перемогу українця за очками - 3,00, його суперника - 3,60.
Транслятором бою Усик - Фʼюрі є медіасервіс Megogo. Очікується, що боксери вийдуть на ринг Kingdom Arena не раніше ніж о 00:30 неділі. Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Переможець бою Усик - Фʼюрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок - 23:00.
Фото: Getty Images
- У пʼятницю, після процедури зважування, на якій Олександр Усик показав результат 101,2 кг, а Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг, відбулася битва поглядів.
- Цікаво, що британець провокував українця, і дуель ледь не закінчилась бійкою.
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