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Головна Спорт Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій

Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій

18 травня, 2024 субота
21:47
Спорт Олександр Усик
Зміст

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають шанси Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на успіх рівними - по 1,94. Коефіцієнт на виграш Усика нокаутом - 17,00 Ф'юрі - 14,00. На перемогу українця за очками - 3,00, його суперника - 3,60. 

Транслятором бою Усик - Фʼюрі є медіасервіс Megogo. Очікується, що боксери вийдуть на ринг Kingdom Arena не раніше ніж о 00:30 неділі. Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Переможець бою Усик - Фʼюрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. 

Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок - 23:00. 

Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик

Фото: Getty Images

  • У пʼятницю, після процедури зважування, на якій Олександр Усик показав результат 101,2 кг, а Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг, відбулася битва поглядів.
  • Цікаво, що британець провокував українця, і дуель ледь не закінчилась бійкою. 
Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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2024, субота
18 травня
23:00
Live
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
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