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DeepState каже про втрату ще одного села біля Вовчанська, РФ говорить про два

18 травня, 2024 субота
17:53
Війна з Росією Вовчанськ та його південно-західні околиці (станом на 18.05.2024)
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Ворог намагається обійти місто Вовчанськ Харківської області з південного заходу

Про це свідчить оновлення мапи DeepState у неділю, 18 травня 2024 року.

"Ворог зайняв Бугруватку", - зазначає ТГ-канал проєкту.

Село Бугруватка розташоване на південний захід від Вовчанська. 

У самому місті, нагадаємо, просування ворога зупинено. Точаться бої. Наразі росіяни контролюють промзону, що знаходиться у північній частині Вовчанська, й намагаються звідти продовжувати штурмові дії.

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Також місто перебуває під постійним вогнем російської артилерії та авіації.

Поруч із Бугруваткою є село Стариця. Вдень 18 травня пресслужба міноборони РФ заявила про нібито перехід села під владу окупантів.

  • Прорив державного кордону на півночі Харківщини росіяни почали 8 днів тому - о 5-й ранку 10 травня 2024 року. Це вже їхня друга спроба окупації цієї частини Слобожанщини, вперше вони були тут 2022 року.

Теги:
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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