DeepState каже про втрату ще одного села біля Вовчанська, РФ говорить про два
Ворог намагається обійти місто Вовчанськ Харківської області з південного заходу
Про це свідчить оновлення мапи DeepState у неділю, 18 травня 2024 року.
"Ворог зайняв Бугруватку", - зазначає ТГ-канал проєкту.
Село Бугруватка розташоване на південний захід від Вовчанська.
У самому місті, нагадаємо, просування ворога зупинено. Точаться бої. Наразі росіяни контролюють промзону, що знаходиться у північній частині Вовчанська, й намагаються звідти продовжувати штурмові дії.
Читайте також: Зоя Казанжи. Може, варто звернутися до інших країн про допомогу військовими?
Також місто перебуває під постійним вогнем російської артилерії та авіації.
Поруч із Бугруваткою є село Стариця. Вдень 18 травня пресслужба міноборони РФ заявила про нібито перехід села під владу окупантів.
- Прорив державного кордону на півночі Харківщини росіяни почали 8 днів тому - о 5-й ранку 10 травня 2024 року. Це вже їхня друга спроба окупації цієї частини Слобожанщини, вперше вони були тут 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе