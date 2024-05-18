Російські загарбники обстріляли Вовчанськ і громаду: загинула жінка, п'ятеро людей поранені

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також під ударами ворога сьогодні було село Українське Вовчанської територіальної громади, там травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили правоохоронці.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).