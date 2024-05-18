Російські загарбники обстріляли Вовчанськ і громаду: загинула жінка, п'ятеро людей поранені
18 травня внаслідок російського обстрілу Вовчанська та села Українське Вовчанської громади загинула жінка, пʼять людей травмовані
Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.
Також під ударами ворога сьогодні було село Українське Вовчанської територіальної громади, там травмовано 59-річного цивільного чоловіка.
"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили правоохоронці.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Серед дня суботи, 18 травня, у Харкові пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили по житловому сектору міста, унаслідок чого відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед них діти.
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