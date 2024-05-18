У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Зазначається, що у рекрутинговому центрі ССО можна отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО, допомогу у підборі військової спеціальності та повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

Перший рекрутинговий центр ССО у Києві розташований за адресою Оболонська набережна, 7 корпус 1. Він працюватиме з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00.

Також можна звернутися за номером телефону 0 800 357 174.