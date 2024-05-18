У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
У суботу, 18 травня, у Києві розпочав роботу перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій, де охочі долучитися до лав можуть отримати інформацію та фахову підтримку офлайн
Про це повідомили у пресслужбі ССО.
Зазначається, що у рекрутинговому центрі ССО можна отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО, допомогу у підборі військової спеціальності та повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.
Перший рекрутинговий центр ССО у Києві розташований за адресою Оболонська набережна, 7 корпус 1. Він працюватиме з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00.
Також можна звернутися за номером телефону 0 800 357 174.
- Напередодні також командування Сухопутних військ ухвалило рішення про створення рекрутингового центру: першочергове завдання - комплектація підрозділів безпілотних систем.
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