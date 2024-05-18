Запрошення Росії в Нормандію з боку Макрона є серйозною політичною помилкою, - дипломат Шамшур

Таку думку висловив дипломат (Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010), Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції (2014-2020)) Олег Шамшур в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що запрошення Росії в Нормандію з боку президента Франції Емманюеля Макрона є серйозною політичною помилкою. Ми думали, що після заяв у лютому, він відмовиться від ідеї Франції щодо сили еквілібру, балансу, яка розмовляє з усіма. Сподівались, що Макрон зрозумів: з Росією не можна говорити, з нею треба жорстко діяти. Але ми знову бачимо ці французькі "гойдалки", - зазначив він.

Запрошення Росії в Нормандію є хибним, зауважив Шамшур.

"У мене є інформація про те, що це рішення було ухвалено, але тепер Франція, державне керівництво, чесно кажучи, жалкує, що це запрошення вислано. Викрутитися вже важко. Знаючи Макрона, думаю, це було його особисте рішення, проте воно абсолютно хибне. Хто б не приїхав з Росії, цій країні нема чого робити в Нормандії. Як можна запрошувати на такі заходи країну-агресора, яку засуджують всі країни НАТО та ЄС", - додав він.