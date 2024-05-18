Військові США прибули на навчання у Молдову
У суботу, 18 травня, в аеропорті Кишинева приземлився літак з американськими військовими
Про це повідомляє посольство США у Молдові.
"До аеропорту Кишинева прибув літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни для підтримки навчань PEACE SHIELD", - йдеться у повідомленні.
Як заявили у відомстві, 35 військових зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США у Європі у співпраці з Молдовою "відпрацьовуватимуть тактики реагування, необхідні для гарантування безпеки громадян в разі виникнення надзвичайних ситуацій".
"Крім того, цей літак доставив медобладнання для оборони, яке буде передано міноборони в рамках американської допомоги. США пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, успішного та безпечного майбутнього", - додали у посольстві.
- 12 травня міністерство оборони Молдови оголосило про проведення нових мобілізаційних навчань з резервістами, що триватимуть 20-24 травня та 27-31 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе