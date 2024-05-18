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Військові США прибули на навчання у Молдову

18 травня, 2024 субота
23:39
Світ Молдова
Зміст

У суботу, 18 травня, в аеропорті Кишинева приземлився літак з американськими військовими

Про це повідомляє посольство США у Молдові.

"До аеропорту Кишинева прибув літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни для підтримки навчань PEACE SHIELD", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у відомстві, 35 військових зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США у Європі у співпраці з Молдовою "відпрацьовуватимуть тактики реагування, необхідні для гарантування безпеки громадян в разі виникнення надзвичайних ситуацій".

"Крім того, цей літак доставив медобладнання для оборони, яке буде передано міноборони в рамках американської допомоги. США пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, успішного та безпечного майбутнього", - додали у посольстві.

  • 12 травня міністерство оборони Молдови оголосило про проведення нових мобілізаційних навчань з резервістами, що триватимуть 20-24 травня та 27-31 травня.
Теги:
Молдова
США
Військові новини
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