Військові США прибули на навчання у Молдову

Про це повідомляє посольство США у Молдові.

"До аеропорту Кишинева прибув літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни для підтримки навчань PEACE SHIELD", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у відомстві, 35 військових зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США у Європі у співпраці з Молдовою "відпрацьовуватимуть тактики реагування, необхідні для гарантування безпеки громадян в разі виникнення надзвичайних ситуацій".

"Крім того, цей літак доставив медобладнання для оборони, яке буде передано міноборони в рамках американської допомоги. США пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, успішного та безпечного майбутнього", - додали у посольстві.