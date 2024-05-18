Депортація кримськотатарського народу була тривалим процесом і продовжувалася аж до 1989 року, - Берієв

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про геноцид кримськотатарського народу, то депортація була тривалим процесом, який продовжувався аж до 1989 року, коли кримським татарам забороняли повертатися до Криму. Коли кримські татари намагалися купувати свої ж власні домівки. Коли кримських татар вивозили за межі Криму і викидали у полях як Херсонської області, так і Краснодарського краю. Коли кримські татари намагалися ховатися від міліції, щоб жити у Криму, бо їх не прописували й не брали на роботу. Тисячі кримських татар пройшли табори Радянського Союзу терміном 1,5-2 роки, багато хто відсидів у радянських в'язницях по 6, 10 та 15 років тільки за те, що вони були активістами та боролися за повернення до рідного Криму, і щоб у часи СРСР говорили, що є такий народ як кримські татари", - зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, тільки з 1989 року кримські татари почалися повертатися на батьківщину.

"Національний рух активно працював над тим, щоб кримські татари не сприймали пропаганду Радянського Союзу про те, що вони "укорєнілісь" в Узбекистані, відповідно, їм не потрібно повертатися до Криму. І результати такої роботи були продемонстровані, коли при першій же можливості кримські татари почали повертатися до батьківщини. Зараз у тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються подати, що не така вже і страшна була депортація, як це демонструють кримські татари. З іншого боку все одно представники національного кримськотатарського руху будуть виходити та проводити заходи, які присвячені 80-м роковинам пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - резюмував Ескендер Берієв.

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