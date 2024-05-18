США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг

Про це професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"США побоюються того, що будуть втягнуті у війну. В американському суспільстві точно нема бажання воювати з Росією. Його нема ні серед демократів, ні серед республіканців. Я маю на увазі пересічних людей, незалежних виборців. Але чи обов'язково буде втягнення США у війну, якщо Україна буде ракетами ATACMS, скажімо, завдавати ударів по російських військах, сконцентрованих на кордоні, з Харківщини, наприклад? Я не впевнений", - зазначив він.

США здебільшого реактивно, а не проактивно реагують на всі ескалаційні кроки Росії, зауважив Айзенберг.

"Різні офіційні представники США багато говорять, що вони не бажають ескалації, тобто, не бажають втягнення США у війну. Саме так це треба розуміти. При цьому Росія ескалує ситуацію, а США на це відповідають. Можемо пригадати скільки місяців точилися розмови про надання літаків. Було зрозуміло, що їх надання вимагає дуже великого часу. Власне, була оцінка від року до 18 місяців. Так воно і є, бо підготовка триває довго. Однак довго не приймалося це рішення, як і про передачу Україні ракет ATACMS. Зараз Україні вони вже постачаються. Думаю, що так само буде прийнято рішення про дозвіл Україні завдавати ударів по російській території американською зброєю. Але шкода, що це робиться лише реактивно, а не проактивно. Тобто це є відповіддю на російську ескалацію", - резюмував він.