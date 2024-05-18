США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг
США здебільшого реактивно реагують на усі ескалаційні кроки Росії. В американському суспільстві немає бажання воювати з Росією
Про це професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"США побоюються того, що будуть втягнуті у війну. В американському суспільстві точно нема бажання воювати з Росією. Його нема ні серед демократів, ні серед республіканців. Я маю на увазі пересічних людей, незалежних виборців. Але чи обов'язково буде втягнення США у війну, якщо Україна буде ракетами ATACMS, скажімо, завдавати ударів по російських військах, сконцентрованих на кордоні, з Харківщини, наприклад? Я не впевнений", - зазначив він.
США здебільшого реактивно, а не проактивно реагують на всі ескалаційні кроки Росії, зауважив Айзенберг.
"Різні офіційні представники США багато говорять, що вони не бажають ескалації, тобто, не бажають втягнення США у війну. Саме так це треба розуміти. При цьому Росія ескалує ситуацію, а США на це відповідають. Можемо пригадати скільки місяців точилися розмови про надання літаків. Було зрозуміло, що їх надання вимагає дуже великого часу. Власне, була оцінка від року до 18 місяців. Так воно і є, бо підготовка триває довго. Однак довго не приймалося це рішення, як і про передачу Україні ракет ATACMS. Зараз Україні вони вже постачаються. Думаю, що так само буде прийнято рішення про дозвіл Україні завдавати ударів по російській території американською зброєю. Але шкода, що це робиться лише реактивно, а не проактивно. Тобто це є відповіддю на російську ескалацію", - резюмував він.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- Згодом повідомили, що Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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