Росіяни змінили розташування "Бастіону" у Новоросійську, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Минулого тижня нам вдалося вистежити переміщення комплексу з протикорабельною ракетою П-800 "Онікс", а також іншого обладнання", - пишуть партизани.

За словами агентів, сліди "Бастіону" ведуть до однієї з військових частин ВДВ. Партизани вказали, що ймовірно росіяни приховують експлуатацію комплексу в цьому районі.

"Пильність та активна розвідка всіх агентів продовжують викривати ворожі операції", - наголосили партизани.