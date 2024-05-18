Росіяни змінили розташування "Бастіону" у Новоросійську, - "Атеш"
Партизани з руху "Атеш" слідкують за системою "Бастіон" у Новоросійську
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Минулого тижня нам вдалося вистежити переміщення комплексу з протикорабельною ракетою П-800 "Онікс", а також іншого обладнання", - пишуть партизани.
За словами агентів, сліди "Бастіону" ведуть до однієї з військових частин ВДВ. Партизани вказали, що ймовірно росіяни приховують експлуатацію комплексу в цьому районі.
"Пильність та активна розвідка всіх агентів продовжують викривати ворожі операції", - наголосили партизани.
- 18 травня повідомлялось, що рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
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