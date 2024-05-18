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На Дніпропетровщині військовозобовʼязаний намагався зарізати сержанта з ТЦК

18 травня, 2024 субота
17:22
Кримінал напад з ножем
Зміст

У суботу, 18 травня, на сержанта з ТЦК напали у Синельниковому Дніпропетровської області

Про це повідомили у Сухопутних військах.

"Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів з оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Працівник ТЦК отримав ножове поранення руки. Медики надали військовому всю необхідну допомогу. Нападника вже затримала поліція, відкрито кримінальне провадження.

Військовозобовʼязаного судитимуть за перешкоджання діяльності ЗСУ, а також за фактом замаху на вбивство. Підозрюваному загрожує суворе покарання.

"Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Вдячні всім  військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною", - наголосили у Сухопутних військах. 

Військові відзначають, що інцидент стався на фоні ІПСО росіян з дискредитації діяльності ТЦК. 

"Будь-які псевдоюристи, «активісти»-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога. Один з наслідків – українські воїни, які ризикували життям на фронті, отримали  поранення і контузії, знову ризикують життям, але вже в тилу, під час виконання своїх посадових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

  • 16 травня у мережі поширилось відео конфлікту, який стався в Одесі. На ньому зафіксовано, як люди у військовій формі силоміць витягують з маршрутки цивільного. У ТЦК заявили, що військові притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
Дніпропетровщина
Війна з Росією
ТЦК
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