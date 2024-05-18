Китайці, французи й американці працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії", - політолог Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський заявив, що ключові світові держави, зокрема Китай, Франція та Сполучені Штати, активно працюють над формуванням нової концепції міжнародних відносин, яку він називає "третьою Ялтою без Росії"
Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
Піонтковський висловив думку, що китайське керівництво чітко бачить слабке становище Росії на міжнародній арені та може використовувати це для своїх інтересів: "Китайські товариші чудово бачать принижене становище Росії. Я б звернув увагу, на мій погляд, багато хто недооцінив зустріч Макрона з Сі. Судячи з вибуху публікацій – одночасно і в китайській, і у французькій пресі – вона була дуже успішною. Макрон возив Сі кудись у місця своєї юності в Піренеї".
Також політолог звернув увагу на нещодавню зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку він оцінив як успішну та значущу для майбутнього світового порядку.
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"Зараз великі держави – Китай, США і Франція. Франція реалізувала – вперше за останнє десятиріччя – свою роль великої держави, своє прагнення до grand rôle de la France. Це прагнення є головним рушієм для Макрона в його претензії стати лідером вільного світу, лідером у захисті України у війні. Була в росіян, і залишилася власне, мрія "другої Ялти". 10 років вони пропонували "другу Ялту": мовляв, поділімо світ, у нас буде пострадянський простір, Україна й решта, а у вас – десь ще. А от китайці, французи й американці зараз працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії". Макрон там веде дуже цікаву гру. Що спільного вони мають із Сі, знаєте, в чому вони знайшли спільну мову? Не лише в тому, що Росія не буде великою державою, – вони не бажають і американського панування в майбутньому світі. У Макрона дуже сильна американська складова, і китайцям дуже вигідно", – пояснює він.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України.
- 15 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Там він провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Згодом вони випустили спільну заяву щодо України.
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