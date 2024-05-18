Китайці, французи й американці працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії", - політолог Піонтковський

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

Піонтковський висловив думку, що китайське керівництво чітко бачить слабке становище Росії на міжнародній арені та може використовувати це для своїх інтересів: "Китайські товариші чудово бачать принижене становище Росії. Я б звернув увагу, на мій погляд, багато хто недооцінив зустріч Макрона з Сі. Судячи з вибуху публікацій – одночасно і в китайській, і у французькій пресі – вона була дуже успішною. Макрон возив Сі кудись у місця своєї юності в Піренеї".

Також політолог звернув увагу на нещодавню зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку він оцінив як успішну та значущу для майбутнього світового порядку.

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"Зараз великі держави – Китай, США і Франція. Франція реалізувала – вперше за останнє десятиріччя – свою роль великої держави, своє прагнення до grand rôle de la France. Це прагнення є головним рушієм для Макрона в його претензії стати лідером вільного світу, лідером у захисті України у війні. Була в росіян, і залишилася власне, мрія "другої Ялти". 10 років вони пропонували "другу Ялту": мовляв, поділімо світ, у нас буде пострадянський простір, Україна й решта, а у вас – десь ще. А от китайці, французи й американці зараз працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії". Макрон там веде дуже цікаву гру. Що спільного вони мають із Сі, знаєте, в чому вони знайшли спільну мову? Не лише в тому, що Росія не буде великою державою, – вони не бажають і американського панування в майбутньому світі. У Макрона дуже сильна американська складова, і китайцям дуже вигідно", – пояснює він.