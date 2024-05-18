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OPINION

Торговельні війни між США і Китаєм тривають

Юрій Богданов
18 травня, 2024 субота
16:08
Погляд Юрій Богданов
Зміст

Цього разу один з мотивів — перемога Байдена на виборах

Адміністрація Байдена планує підвищити тарифи на імпорт китайських електромобілів з 25 до 100%, оскільки перед виборами в США вона активізує зусилля щодо захисту американської промисловості. Адміністрація оголосила про цей крок та інші тарифи на імпорт чистої енергії у вівторок, 14 травня. 

Президент Джо Байден за останні місяці вжив кілька дій, щоб переконати членів профспілок у "мінливих штатах", що він захистить робочі місця. Під час візиту минулого місяця до Пенсільванії — штату, який гратиме вирішальну роль на виборах — Байден сказав, що хоче, щоб Офіс торгового представника США потроїв тарифи на китайську сталь та алюміній. Офіс торгового представника також розпочав розслідування недобросовісної конкуренції в китайській суднобудівній промисловості після петиції профспілки United Steelworkers.

Адміністрація Байдена намагається гарантувати, що автомобільну промисловість США не спіткає та ж доля, що й сонячну промисловість США. Виробництво сонячних панелей в США не витримало конкуренції з китайським імпортом. Китайські автобудівники з новими тарифами не матимуть конкурентних переваг перед американськими. 

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До того ж у лютому Байден наказав розслідувати, чи не загрожує китайський "зелений транспорт" американській національній безпеці. Уряд США вже вклав мільярди доларів на субсидії на виробництво електромобілів і акумуляторів. 

Крім того, згідно із законом про зниження інфляції (Inflation Reduction Act, прийнятий у серпні 2022), на розвиток "зелених галузей" буде виділено ще понад 700 млрд доларів в модернізацію промисловості, в тому числі понад 370 млрд — в екологічні та енергетичні програми. Цей закон викликав серйозні розбіжності між США і Францією (і ЄС в цілому), а також з Китаєм, який бажає забезпечити саме собі лідерство в "зелених технологіях". 

Запровадження  нових мит при цьому відбувається на фоні активних контактів США і Китаю з екологічних питань: два найбільші джерела викидів у світі цього тижня заявили, що "інтенсифікують" співпрацю з питань, пов’язаних із кліматом, включаючи розгортання "зеленої" енергії.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Китай
екологія
авто
Джо Байден
вибори у США
США
Енергетика
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