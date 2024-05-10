Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс у Конгресі заявила, що американська розвідка фіксує активізацію співпраці Китаю і Росії по "тайванському питанню". Крім того, Гейнс додала, що оцінки розвідки вказують на зростання співпраці у політичному, економічному, військовому, технологічному сегментах.

Голова розвідувального управління Міноборони США, генерал Джеффрі Круз сказав, що США і Китай будуть поглиблювати співпрацю і "якби у нас виник конфлікт з однією країною, велика ймовірність, що ми матимемо другий фронт". Ця загроза впливає на військове планування, на розрахункові потреби у техніці та людях.

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Що цікаво. Ця інформація від американських військових і розвідників публікується на фоні ще двох ліній ескалації.

Перша — чергове загострення у Південнокитайському морі: днями Китай знову атакував філіппінський корабель, це третій такий інцидент за пів року. Нагадаю, що там Китай намагається "віджати" майже всю акваторію у Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею і Тайваню.

Друга — активізація шпигунської мережі в Європі. Останніми тижнями в Британії та Німеччині затримали підозрюваних у шпигунстві на Китай. У скандал потрапив депутат від ультраправої Альтернативи для Німеччини. Активізацію шпигунської мережі в Європі пов'язують з поступовим "охолодженням" стосунків між КНР і ЄС на фоні російської агресії.

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У європейському шпигунстві теж простежується тісна співпраця Росії та Китаю — китайська шпигунська мережа активно контактує з ультраправими політиками та рухами, які багато років підгодовує Росія. Обидві країни бажають підірвати позиції західних країн: в першу чергу посилити поляризацію суспільств Європи й США підживленням радикальних політичних рухів.

При цьому всі сторони продовжують поводити себе обережно:

Для Китаю європейський і американський ринок занадто важливі. Особливо на фоні кризи, у яку поступово занурюється китайська економіка. Європа значною мірою намагається зберегти економічні зв'язки з Китаєм як важливим торговельним партнером і місцем, де зосереджені інвестиції. Хоча співпраця поступово згортається. США перебудовуються на Мексику, Індію і Південно-Східну Азію як виробничу базу, але це потребує часу.

У підсумку:

1. Для Китаю співпраця з Росією поки не переходить "червоних ліній", адже масштабні санкції можуть мати для КНР непередбачувані наслідки. І прямої загрози вторгнення на Тайвань у найближчому часі немає.

2. Для США й особливо для Європи пряма конфронтація з Китаєм все ще залишається вкрай неприйнятним сценарієм розвитку подій, якого вони будуть намагатися уникнути "до останнього".

Але напруга продовжує зростати у всіх гіпотетичних точках зіткнення.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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