Присвятив мистецтву 30 років: на фронті загинув актор Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра Євген Невинський
На війні з російськими загарбниками загинув актор Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, який віддав професії понад 30 років, Євген Невинський
Про це повідомляє Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок.
"Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може в госпіталі, може в полоні, але живий... Але ні... Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", - йдеться у повідомленні.
З перших днів повномасштабного вторгнення Женя пішов добровольцем захищати Україну, зазначають у центрі. Євген був військовослужбовцем 118-ї бригади.
27 липня 2023 року він зник на Запорізькому напрямку.
"Ми довгий час сподівалися на краще, однак найгірше підтвердилося. Євгенія Антоновича забрала війна…", - написали колеги.
Невинський є випускником Театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, актором, провідним майстром сцени Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, геніальним конструктором, який багато років працював з механізацією ляльок як у своєму рідному театрі, так і у Київський академічний театр ляльок. Євген Невинський - талановитий викладач, що вчив студентів Кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого мистецтву виготовленню театральної ляльки.
Студенти і колеги називали його Геній Антонович.
- У віці 28 років на війні з російськими терористами загинув воїн ЗСУ, український веслувальник Дмитро Губанов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе