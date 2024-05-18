Присвятив мистецтву 30 років: на фронті загинув актор Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра Євген Невинський

Про це повідомляє Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок.

"Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може в госпіталі, може в полоні, але живий... Але ні... Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", - йдеться у повідомленні.

З перших днів повномасштабного вторгнення Женя пішов добровольцем захищати Україну, зазначають у центрі. Євген був військовослужбовцем 118-ї бригади.

27 липня 2023 року він зник на Запорізькому напрямку.

"Ми довгий час сподівалися на краще, однак найгірше підтвердилося. Євгенія Антоновича забрала війна…", - написали колеги.

Невинський є випускником Театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, актором, провідним майстром сцени Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, геніальним конструктором, який багато років працював з механізацією ляльок як у своєму рідному театрі, так і у Київський академічний театр ляльок. Євген Невинський - талановитий викладач, що вчив студентів Кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого мистецтву виготовленню театральної ляльки.

Студенти і колеги називали його Геній Антонович.