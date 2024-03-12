На війні загинув веслувальник Дмитро Губанов
У віці 28 років на війні з російськими терористами загинув воїн ЗСУ, український веслувальник Дмитро Губанов
Про це повідомляє НОК України у фейсбуці.
Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. Брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України.
"Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька. Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.
Дмитро Губанов - майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи.
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