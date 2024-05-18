Польща виділить $2,5 млрд на фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю, - Туск

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми прийняли рішення про інвестування в нашу безпеку, а насамперед у безпечний східний кордон, 10 млрд злотих. Ми розпочинаємо великий проєкт будівництва безпечного кордону, зокрема системи фортифікацій, а також такого облаштування території й екологічних рішень, які призведуть, що цей кордон потенційний ворог не зможе пройти”, - заявив Туск.

Він додав, що ці 10 млрд злотих польський уряд вже почав виділяти, відповідні роботи вже тривають. За його словами національний план оборони та відлякування називається "Щит Схід" (Tarcza Wschod).

"Ми назвали цей національний план оборони та відлякування “Щит Схід” (Tarcza Wschod). Це буде щит, який захистить нас від потенційних агресорів зі сходу і відлякуватиме ворога на ділянці 400 км кордону з Росією і Білоруссю", - заявив Туск.