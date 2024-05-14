Польща спрямує додаткові $25 млн на посилення розвідки на тлі зростання загроз із боку РФ

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Польща, яка є розподільчим центром для поставок в Україну, стала ключовою мішенню для російських спецслужб. Він додав, що ці побоювання посилились минулого тижня після того, як суддя, який мав доступ до військової таємниці, перейшов на бік російського союзника Білорусі.

"Я вирішив виділити 100 мільйонів злотих (25,3 тис. доларів, - ред.) з мого власного резерву, резерву прем'єр-міністра, на зміцнення органів внутрішньої безпеки та розвідки", - заявив Туск, попередивши, що зусилля РФ з дестабілізації європейських країн, зокрема Польщі та країн Балтії, будуть посилюватися напередодні європейських виборів у червні.

Він додав, що польські служби протягом останніх місяців вже запобігли низці спроб саботажу.

"За останні близько десяти тижнів, також завдяки підтримці наших союзників, Польща запобігла спробам саботажу і підпалів", - зауважив очільник польського уряду.