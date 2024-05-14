Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польща спрямує додаткові $25 млн на посилення розвідки на тлі зростання загроз із боку РФ

Польща спрямує додаткові $25 млн на посилення розвідки на тлі зростання загроз із боку РФ

14 травня, 2024 вiвторок
16:05
Світ Дональд Туск
Зміст

У вівторок, 14 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд виділить додаткові 25,3 млн доларів на посилення своїх спецслужб на тлі зростання загрози з боку Росії

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Польща, яка є розподільчим центром для поставок в Україну, стала ключовою мішенню для російських спецслужб. Він додав, що ці побоювання посилились минулого тижня після того, як суддя, який мав доступ до військової таємниці, перейшов на бік російського союзника Білорусі.

"Я вирішив виділити 100 мільйонів злотих (25,3 тис. доларів, - ред.) з мого власного резерву, резерву прем'єр-міністра, на зміцнення органів внутрішньої безпеки та розвідки", - заявив Туск, попередивши, що зусилля РФ з дестабілізації європейських країн, зокрема Польщі та країн Балтії, будуть посилюватися напередодні європейських виборів у червні.

Він додав, що польські служби протягом останніх місяців вже запобігли низці спроб саботажу.

"За останні близько десяти тижнів, також завдяки підтримці наших союзників, Польща запобігла спробам саботажу і підпалів", - зауважив очільник польського уряду.

  • 10 травня повідомлялось, що у Польщі підготували законопроєкт, відповідно до якого буде створена комісія Сейму щодо розслідування впливів Росії та Білорусі на політичне життя країни.
Теги:
Україна
Росія
Польща
Дональд Туск
втручання Росії
Війна з Росією
Читайте також:
Путін і Білоусов
Автор Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
Сергій Лавров
13 травня, 2024 понедiлок
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.51
    Купівля 39.51
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
16:15
На фото засідання уряду
Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова
16:11
Ексклюзив
Андрій Білоусов
Грабуватиме бюджет армії краще, ніж Шойгу: "Інформаційний спротив" про нового міністра оборони РФ Бєлоусова
16:02
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд створив стратегічну інвестиційну раду: якими питаннями опікуватиметься
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Кадрові призначення у Росії. Перші підсумки
15:34
конгрес США
США підвищують мита на імпорт китайських товарів
15:30
В Україні запустили дві газові свердловини на одному з найглибших родовищ на сході
15:29
грузія
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні
15:10
ЗСУ
На Харківщині росіяни безуспішно намагались просунутися у бік сіл Липці та Нескучне, - Генштаб
15:10
Ексклюзив
З погляду військових, на Харківщині росіяни зазнали фіаско ще 10 травня, - оглядач Інфоспротиву Коваленко
15:10
Британія викликає посла Китаю через шпигунство та кібератаки з боку КНР
14:45
Оновлено
Зеленський і Блінкен
Ситуація на фронті та системи Patriot для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном у Києві
14:40
Оновлено
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних
14:30
Володимир Зеленський
Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському
14:20
Вийшов трейлер воєнної драми "Обмін", заснованої на реальних подіях
14:05
OPINION
Карл Волох
"Русофоби" мали рацію щодо загрози людству
14:00
На фото: Меган Маркл та принц Гаррі
Благодійний фонд принца Гаррі й Меган у США визнали правопорушником
14:00
Україна ЄС
ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
13:44
На фото: Мохаммад Расулоф
Засуджений до 8 років тюрми і побиття батогами режисер Мохаммад Расулоф втік з Ірану
13:40
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали трофейну зброю криміналітету на Харківщині та Донеччині
13:33
Анджей Дуда Президент Польщі
"Маємо подбати про себе": Дуда заявив, що Польща не може дати Україні Patriot
13:30
номерні знаки
МВС відновило послугу замовлення індивідуальних номерів для авто
13:13
Євросоюз
Єврорада продовжила роботу консультативної місії в Україні до 2027 року
13:07
окупанти
Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині
13:05
На фото: космос
М'яка, як солодка вата: астрономи відкрили планету з надзвичайно низькою щільністю
12:58
Єврокомісія
ЄС обурений забороною демонстрації свого прапора на Євробаченні й вимагає пояснень
12:44
Співпраця з НАТО: Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій
12:43
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
12:26
Осінь, дощ
У низці регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня
12:05
OPINION
Ірина Геращенко
"Свинарчуки" Зеленського
12:02
Ексклюзив
Енергетика
Ексміністр енергетики Оржель пояснив, як міста України можуть підготуватись до наступного опалювального сезону
12:02
Рафах
У Катарі заявили, що перемовини Ізраїлю та ХАМАС зайшли в глухий кут після операції в Рафаху
11:52
Очільник МОН Оксен Лісовий
Чи повернуть для абітурієнтів ЗНО після закінчення воєнного стану: відповідь міністра освіти Лісового
11:27
Пентагон
Пентагон визнав, що затримка допомоги США Україні вплинула на фронтову ситуацію
11:25
діти, злочини росії
Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей
11:16
Огляд
міжнародний огляд
Лондон таємно домовляється з Трампом про мир в Україні, а США готові підписати безпекову угоду з Києвом. Акценти світових ЗМІ 14 травня
11:12
Сі Цзіньпін і путін
Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями
11:02
Ексклюзив
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в міноборони РФ
10:38
Кирило Буданов
Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині
10:19
Зливав росіянам наслідки удару по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
OPINION
Микола Княжицький
Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV