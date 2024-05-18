Компанія Danone продала бізнес в Росії

Про це інформує пресслужба компанії.

"Сьогодні компанія Danone оголосила, що завершила продаж свого бізнесу з виробництва харчових продуктів у Росії ТОВ "Вамін Р" після отримання необхідних дозволів російських регуляторних органів", - йдеться у повідомленні.

Компанія не надала додаткових подробиць щодо фінансових умов операції.

Французьке видання Le Figaro розповідає, що Danone знадобилося понад сім місяців після вторгнення РФ в Україну, щоб почати процес перенесення своєї діяльності в країну, де група, яка тоді називалася BSN, була однією з перших транснаціональних корпорацій, які оселилися в серпні 1992 року, через кілька місяців після розпаду Радянський Союз.

Danone продавав там молоко та йогурти під торговими марками Danone, Danissimo та Простоквашино. У 2010 році група придбала 57,5% другої російської молочної компанії "Юнімілк" (21% ринку і 25 заводів) з амбіціями посилити свою присутність на цьому ринку.

На Росію припадає близько 5% світового обороту Danone.