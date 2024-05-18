Компанія Danone продала бізнес в Росії
17 травня французька компанія Danone оголосила, що завершила продаж своїх підприємств і повідомила про завершення діяльності Росії
Про це інформує пресслужба компанії.
"Сьогодні компанія Danone оголосила, що завершила продаж свого бізнесу з виробництва харчових продуктів у Росії ТОВ "Вамін Р" після отримання необхідних дозволів російських регуляторних органів", - йдеться у повідомленні.
Компанія не надала додаткових подробиць щодо фінансових умов операції.
Французьке видання Le Figaro розповідає, що Danone знадобилося понад сім місяців після вторгнення РФ в Україну, щоб почати процес перенесення своєї діяльності в країну, де група, яка тоді називалася BSN, була однією з перших транснаціональних корпорацій, які оселилися в серпні 1992 року, через кілька місяців після розпаду Радянський Союз.
Danone продавав там молоко та йогурти під торговими марками Danone, Danissimo та Простоквашино. У 2010 році група придбала 57,5% другої російської молочної компанії "Юнімілк" (21% ринку і 25 заводів) з амбіціями посилити свою присутність на цьому ринку.
На Росію припадає близько 5% світового обороту Danone.
- Зазначається, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Danone заявила, що залишиться у РФ, коли інші західні компанії пішли з її ринку. Однак 14 жовтня 2022 року вона оголосила про вихід з ринку Російської Федерації.
- Французька компанія Danone має намір продати підприємства в Росії бізнесмену, який наближений до Кремля та пов’язаний з небожем лідера Чечні Рамзана Кадирова.
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