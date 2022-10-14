Danone оголосила про вихід з російського ринку

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Зазначають, що від сьогодні Danone процес передачі ефективного контролю над своїм бізнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії. На нього за перші дев'ять місяців 2022 року припадало близько 5% чистих продажів компанії.

"Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - написали на сайті.

Наслідками угоди про передачу контролю може стати списання 1 млрд євро. Після її завершення бізнес EDP в Росії деконсолідується.

"Пріоритетом Danone залишається діяти відповідально та з повагою до своїх місцевих співробітників, споживачів і партнерів протягом усього процесу", - зазначили в компанії.

27 вересня стало відомо, що корпорація Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення з Windows 10 до Windows 11.