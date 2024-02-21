Danone планує продати бізнес у Росії підприємцю, пов'язаному з небожем Кадирова, - FT
Французька компанія Danone має намір продати підприємства в Росії бізнесмену, який наближений до Кремля та пов’язаний з небожем лідера Чечні Рамзана Кадирова
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на ознайомлені джерела.
Компанія з виробництва молочних продуктів планує продати ребрендинг Life & Nutrition молочній компанії РФ "Вамін Татарстан" - вона належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.
Зазначено, що Мінгазова призначили до ради директорів Life & Nutrition влітку 2023 року невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом 33-річному племіннику Кадирова Якубу Закрієву. Це було зроблено у відповідь на санкції Заходу.
Директор новоствореної компанії, яка належить "Вамін Татарстан", Айрат Мухамадеєв повідомив, що підприємство погодилось заплатити $191,5 млн за контроль над бізнесом Danone в РФ. Про це він написав у листі міністру сільського господарства Росії Дмитру Патрушеву.
Двоє ознайомлених із ситуацію людей підтвердили Financial Times, що французька компанія розглядає продаж Vamin.
- Зазначається, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Danone заявила, що залишиться в РФ, коли інші західні компанії пішли з її ринку. Однак 14 жовтня 2022 року вона оголосила про вихід з ринку Російської Федерації.
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