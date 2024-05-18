Що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії: подробиці від Джемілєва
Під час перемовин у Стамбулі російський мільярдер Роман Абрамович спілкувався з національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим
Про те він тоді від нього почув, Джемілєв повідомив у інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії", що вийшло 18 травня 2024 року.
"Під час переговорів у Стамбулі мільярдер Роман Абрамович був у складі російської делегації. І після завершення переговорів він попросив Рустема Умєрова зі мною окремо зустрітися. Ми в готелі "Хілтон" з ним окремо зустрілися і говорили. Я йому казав, що росіянам не пробачу одного: 446 дітей убито. Є фотографії, де дітей розстріляно впритул. Я їм ніколи цього не забуду. А, по-друге, заведено вважати, що начебто народ не винен (у тому, що Росія розв'язала війну проти України, - ред.), а лише влада. Я кажу: ви всі (росіяни, - ред.) винні. Тому що завдяки вам, вашому мовчанню, вашому послуху Путіну ви сприяєте цьому злочину", - розповів Мустафа Джемілєв.
Читайте також: Кримські татари готуються допомагати ЗСУ на півострові, зброя є, - Мустафа Джемілєв
Далі політик навів реакцію мільярдера.
"І він (Абрамович, - ред.) мені тоді цікаву річ сказав. Він сказав: "Ви знаєте, приблизно така сама ситуація була у фашистській Німеччині. Але минули десятиліття і Німеччина стала одним зі зразків демократії. І сталося це тому, що на певний час у Німеччині було зовнішнє правління. І ось поки в Росії не буде зовнішнього правління, цей путінізм, фашизм російський весь час відроджуватиметься". Я спитав його: "А ви цю думку Путіну кажете? Ви ж часто з ним бачитеся". Він відповідає: "Ну що ви?". Але зовнішнє правління було б добрими ліками для цієї країни", - додав Джемілєв.
- За свої посередницькі послуги в неформальних контактах між Україною та РФ (зокрема, щодо повернення дітей та обміну полоненими) Абрамович сподівався на скасування накладених на нього санкцій ЄС, однак цього поки що не сталося. Наприкінці 2023 року підприємець програв відповідний суд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе