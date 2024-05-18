Що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії: подробиці від Джемілєва

Про те він тоді від нього почув, Джемілєв повідомив у інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії", що вийшло 18 травня 2024 року.

"Під час переговорів у Стамбулі мільярдер Роман Абрамович був у складі російської делегації. І після завершення переговорів він попросив Рустема Умєрова зі мною окремо зустрітися. Ми в готелі "Хілтон" з ним окремо зустрілися і говорили. Я йому казав, що росіянам не пробачу одного: 446 дітей убито. Є фотографії, де дітей розстріляно впритул. Я їм ніколи цього не забуду. А, по-друге, заведено вважати, що начебто народ не винен (у тому, що Росія розв'язала війну проти України, - ред.), а лише влада. Я кажу: ви всі (росіяни, - ред.) винні. Тому що завдяки вам, вашому мовчанню, вашому послуху Путіну ви сприяєте цьому злочину", - розповів Мустафа Джемілєв.

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Далі політик навів реакцію мільярдера.

"І він (Абрамович, - ред.) мені тоді цікаву річ сказав. Він сказав: "Ви знаєте, приблизно така сама ситуація була у фашистській Німеччині. Але минули десятиліття і Німеччина стала одним зі зразків демократії. І сталося це тому, що на певний час у Німеччині було зовнішнє правління. І ось поки в Росії не буде зовнішнього правління, цей путінізм, фашизм російський весь час відроджуватиметься". Я спитав його: "А ви цю думку Путіну кажете? Ви ж часто з ним бачитеся". Він відповідає: "Ну що ви?". Але зовнішнє правління було б добрими ліками для цієї країни", - додав Джемілєв.