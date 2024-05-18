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Війна з Росією: хроніка
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Кримські татари готуються допомагати ЗСУ на півострові, зброя є, - Мустафа Джемілєв

18 травня, 2024 субота
14:03
Війна з Росією Мустафа Джемілєв
Зміст

Коли українські війська зайдуть до Криму, вони будуть здивовані готовністю кримських татар у тому щоб допомогти звільняти півострів від російських окупантів

Про це національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії", що вийшло 18 травня 2024 року.

"Я вже і з Будановим говорив, що коли українські війська підійдуть до кордону з Кримом, вони будуть приємно здивовані. Там кримські татари серйозно готуються до цього. Щоправда, вони не навчені, зброї там мало. Але буде значна підтримка", - наголосив політик.

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Разом з тим, за словами Джемілєва, коли українська армія буде на Перекопському перешийку, слід запропонувати окупантам добровільно піти з півострова.

"Але я думаю, коли ЗСУ підійдуть до кордону між Кримом і материковою частиною України, ми ще раз запропонуємо переговори, але вже про те, щоб російські війська залишили Крим без втрат, без воєнних дій", - пояснив він.

Якщо ж росіяни відмовляться від такої пропозиції, продовжив Джемілєв, тоді доведеться визволяти півострів виключно військовим шляхом.

"Стріляти. Іншого шляху немає", - сказав кримськотатарський лідер.

Теги:
Крим
кримські татари
Мустафа Джемілєв
ГУР
переговори з РФ
Кирило Буданов
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