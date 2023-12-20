Абрамович програв суд щодо скасування санкцій ЄС

Про це пише Reuters.

Суд також відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації та зазначив його роль у російській металургійній компанії Evraz і той факт, що сталь була основним джерелом доходу для російського уряду.

"Загальний суд відхиляє позов пана Абрамовича, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Абрамовича

Роман Абрамович - це російський, ізраїльський, британський та португальський мультимільярдер, який займається бізнесом у сферах нафти, газу, металургії, медіа та спорту. Він також був губернатором Чукотки з 2001 по 2008 рік та головою її думи з 2008 по 2013 рік. Він володів футбольним клубом "Челсі" з 2003 року.

31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.

У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.

У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Сам Абрамович у середині червня пропонував розподілити кошти між українцями та росіянами.

Кошти від продажу футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича можна буде використати тільки на території України – їх спрямують на гуманітарні програми.

Нещодавно глава МВС Литви Агне Білотайте сформувала комісію, яка оцінить обставини, за яких діти Абрамовича отримали литовське громадянство.