Абрамович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Російський олігарх Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій Європейського Союзу
Про це пише Reuters.
Суд також відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації та зазначив його роль у російській металургійній компанії Evraz і той факт, що сталь була основним джерелом доходу для російського уряду.
"Загальний суд відхиляє позов пана Абрамовича, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про Абрамовича
Роман Абрамович - це російський, ізраїльський, британський та португальський мультимільярдер, який займається бізнесом у сферах нафти, газу, металургії, медіа та спорту. Він також був губернатором Чукотки з 2001 по 2008 рік та головою її думи з 2008 по 2013 рік. Він володів футбольним клубом "Челсі" з 2003 року.
31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.
У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.
За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.
У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.
Сам Абрамович у середині червня пропонував розподілити кошти між українцями та росіянами.
Кошти від продажу футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича можна буде використати тільки на території України – їх спрямують на гуманітарні програми.
Нещодавно глава МВС Литви Агне Білотайте сформувала комісію, яка оцінить обставини, за яких діти Абрамовича отримали литовське громадянство.
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