Про це заявив глава фонду, який займатиметься розподілом цих грошей, колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз у своїй статті для The Times.

За словами Пенроуза, британський уряд повідомив фонду, що через угоду з ЄС грошима можна буде розпоряджатися, тільки якщо їх передаватимуть у "географічних кордонах України".

Він додав, що Фонд не зможе розглядати запити допомоги українцям, які перебувають в інших країнах. Пенроуз виступив за виділення грошей "усім жертвам" конфлікту та його наслідків.

Він наголосив, що переказ коштів до Росії чи Білорусі неможливий через санкції.

"Ми не змогли б виділяти кошти Росії або Білорусі, або установам, пов’язаним з їхніми урядами, або особам, які потрапили під санкції, оскільки це порушило б закон про санкції", - наголосив Пенроуз.

Також він уточнив, що в такому разі в уряду був би спостерігач у фонді, здатний висувати заперечення щодо будь-якого проєкту, який, на їхню думку, може суперечити закону про санкції.

Він пояснив, що фонд збирається спрямувати кошти на законні гуманітарні програми, які є прозорими і підзвітними та надають допомогу тільки цивільним особам, що постраждали внаслідок цього конфлікту.

Абрамович і продаж "Челсі"

31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.

У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.

У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Сам Абрамович у середині червня пропонував розподілити кошти між українцями та росіянами.