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Головна Економіка Абрамович хоче розподілити гроші від продажу "Челсі" між українцями та росіянами, - Daily Mail

Абрамович хоче розподілити гроші від продажу "Челсі" між українцями та росіянами, - Daily Mail

18 червня, 2023 неділя
13:53
Економіка Абрамович

Олігарх Роман Абрамович затримує підписання угоди про виділення $2,9 млрд з продажу ФК "Челсі" на допомогу українцям. Він хоче віддати частину грошей росіянам, які "постраждали від конфлікту"

Про це повідомляє Daily Mail.

Видання стверджує, що Роман Абрамович відмовляється схвалювати переказ грошей від продажу "Челсі" в Україну. Олігарх хоче, щоб частина грошей пішла росіянам, які нібито постраждали від війни.

Зазначається, що ні британський уряд, ні Європейська комісія на такий крок не погодяться, адже проти Росії діють санкції.

Джерела в британському міністерстві закордонних справ також вказали на слова держсекретаря Джеймса Клеверлі минулого тижня.

"Ми хочемо бути впевнені, що гроші підуть тим одержувачам, яким вони призначені. Мені потрібна цілковита впевненість у тому, що так воно і є", - сказав Клеверлі.

Зараз 2,3 мільярда фунтів, які Абрамович виручив з продажу "Челсі", залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії. В Daily Mail кажуть, що процес переказу грошей тепер може затягнутися щонайменше до вересня.

"Була надія, що гроші перекажуть минулого літа, потім ми сподівалися на зрушення у січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання суворої зими наприкінці року, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться", - наголосило анонімне джерело видання.

Абрамович і продаж "Челсі"

31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.

У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ ​​у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.

У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Челсі
Війна з Росією
Роман Абрамович
Велика Британiя
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