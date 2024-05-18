Ворогу не вдалося просочитися у глибину оборони наших військ: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію під Вовчанськом

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Якщо розібратися, то під Вовчанськом на тактичному рівні ворог дійсно намагався скористатися моментом і спрацювати на випередження для того, щоб зайти у глибину нашої території, просочитися через нашу оборону та укріпитися для підходу його основних сил. Тобто, щоб на початках створити плацдарми у районі населених пунктів Вовчанськ, Липці. Ця тактика зрозуміла, оскільки на оперативному чи стратегічному рівні загарбники намагалися посилити Куп'янський напрямок з двох сторін", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, станом на сьогодні відомо, що противник намагався з флангів обійти Вовчанськ, але вже п'ятий день йдуть бої на цьому напрямку. Там йдуть лінійні бої, а ворожим ДРГ чи спеціальним групам точно не вийшло просочитися у глибину нашої оборони.

"Крім цього, ворог намагається використовувати авіацію, щоб завдавати ударів по місту. Розуміємо, що тут вже не стільки військовий задум, як намагання створити додатковий інформаційний привід, демонструючи свою жорсткість та роблячи спроби, відтягнути наші резерви на цей напрямок. За першим задумом противник хотів зрозуміти, які сили та засоби ми маємо на цьому напрямку, наскільки швидко можемо реагувати та яка наша потужність. Бої за Вовчанськ триватимуть, бо ворог розраховував взяти це місто як один з плацдармів. Але станом на сьогодні навіть передові ворожі загони, які заходили у місто, знищені", - резюмував Іван Тимочко.