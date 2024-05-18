Скільки кримських татар воює за Україну: відповідь Мустафи Джемілєва

Про це політик сказав у інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії", що вийшло 18 травня 2024 року.

"Усі кримські татари, котрі після окупації Криму перейшли на материкову частину України, підлягають призову як громадяни України. І вони за місцем проживання призвані. Крім того, у нас є сьогодні два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - зазначив Джемілєв.

При цьому він не став називати точної цифри загиблих у війні з Росією кримських татар, оскільки "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів".

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Що ж стосується кримських татар, які підтримали анексію та пішли воювати проти України, то Джемілєв впевнений, що порівняно з не татарським населенням півострова, їх не багато. Такого висновку, наголосив кримськотатарський лідер, можна дійти на основі аналізу показників втрат.

"На сьогодні ми отримали інформацію лише про 41 труп з-поміж кримських татар, які повернулися в мішках. З них 22 особи - це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей, які зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих - ті, кому не вдалося уникнути (мобілізації до армії Путіна, - ред.). Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато - зниклі безвісти. Але за офіційними російськими даними, з моменту так званої спецоперації повернулися до Криму в мішках десь 786 осіб", - пояснив нардеп Джемілєв.

Воїнів-киримли побільшало

На початку минулого 2023 року представниця Кримськотатарського ресурсного центру Зарема Барієва казала про 500 бійців кримськотатарського походження у ЗСУ та добровольчих батальйонах.