Paramount зробить доступним контент Nickelodeon для українських біженців у Європі
Компанія Paramount Global надасть безкоштовний доступ до дитячого контенту Nickelodeon на різних платформах у Європі та за її межами
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Видання повідомляє, що цього тижня діти, які виїхали з України, отримають доступ до різноманітного контенту Nickelodeon українською мовою.
Мета полягає в тому, щоб забезпечити "комфорт і дати їм можливість відчувати себе як вдома, дивлячись улюблені мультфільми, навіть якщо вони за кордоном", – повідомили у компанії.
Nickelodeon представить україномовний контент свого вмісту на YouTube для окремих каналів Nickelodeon та Nick Jr., доступних по всій Європі.
"В україномовному контенті будуть дитячі шоу від Nickelodeon і Nick Jr., зокрема "Губка Боб Квадратні Штани", "Блиск і монстрмашини" і "Щенячий патруль"", – повідомили в компанії.
Paramount пропонує канал Nickelodeon у співпраці з Pluto TV українською мовою під назвою Nickelodeon Ukraine Pluto TV.
"Канал не є комерційним і наразі доступний безкоштовно для більш ніж 30 партнерів (дистриб'юторських) по всій Європі, включаючи Німеччину, Швейцарію, Австрію, Польщу, Угорщину, країни Скандинавії, Іспанію, Францію, Італію та Близький Схід/Північну Африку. Канал транслює безперервні програми для дітей різного віку, включаючи "Губку Боба Квадратні Штани" і "Пінгвінів Мадагаскару", "Щенячий патруль" та "Блиск і монстрмашини"", – повідомили в компанії.
За даними видання, компанія також скерувала 1 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні.
- Нагадаємо, у Таллінні, столиці Естонії, 11 квітня відкрили школу для українських дітей-біженців. У перший день там розпочали навчання 67 учнів, а до кінця тижня приєдналося ще троє дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе