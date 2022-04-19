Paramount зробить доступним контент Nickelodeon для українських біженців у Європі

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.



Видання повідомляє, що цього тижня діти, які виїхали з України, отримають доступ до різноманітного контенту Nickelodeon українською мовою.



Мета полягає в тому, щоб забезпечити "комфорт і дати їм можливість відчувати себе як вдома, дивлячись улюблені мультфільми, навіть якщо вони за кордоном", – повідомили у компанії.



Nickelodeon представить україномовний контент свого вмісту на YouTube для окремих каналів Nickelodeon та Nick Jr., доступних по всій Європі.



"В україномовному контенті будуть дитячі шоу від Nickelodeon і Nick Jr., зокрема "Губка Боб Квадратні Штани", "Блиск і монстрмашини" і "Щенячий патруль"", – повідомили в компанії.



Paramount пропонує канал Nickelodeon у співпраці з Pluto TV українською мовою під назвою Nickelodeon Ukraine Pluto TV.



"Канал не є комерційним і наразі доступний безкоштовно для більш ніж 30 партнерів (дистриб'юторських) по всій Європі, включаючи Німеччину, Швейцарію, Австрію, Польщу, Угорщину, країни Скандинавії, Іспанію, Францію, Італію та Близький Схід/Північну Африку. Канал транслює безперервні програми для дітей різного віку, включаючи "Губку Боба Квадратні Штани" і "Пінгвінів Мадагаскару", "Щенячий патруль" та "Блиск і монстрмашини"", – повідомили в компанії.



За даними видання, компанія також скерувала 1 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, у Таллінні, столиці Естонії, 11 квітня відкрили школу для українських дітей-біженців. У перший день там розпочали навчання 67 учнів, а до кінця тижня приєдналося ще троє дітей.