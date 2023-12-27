Парламент Албанії призупинив роботу через хакерську атаку

Про це повідомляє АР.

У заяві уряду йдеться, що кібератака не змогла дістатися даних системи. Проте експерти працюють над з’ясуванням, які наслідки може мати атака. Повідомляється, що послуги будуть відновлені пізніше.

Місцеві ЗМІ повідомили, що постачальник послуг мобільного зв’язку та авіакомпанія також зазнали кібератак у понеділок, 25 грудня, з боку іранських хакерів Homeland Justice, але це неможливо перевірити незалежно.