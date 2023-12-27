Парламент Албанії призупинив роботу через хакерську атаку
26 грудня парламент Албанії повідомив, що зазнав кібератаки, під час якої хакери намагалися проникнути в його дані та знищити їх. Уряд країни тимчасово призупинив роботу
Про це повідомляє АР.
У заяві уряду йдеться, що кібератака не змогла дістатися даних системи. Проте експерти працюють над з’ясуванням, які наслідки може мати атака. Повідомляється, що послуги будуть відновлені пізніше.
Місцеві ЗМІ повідомили, що постачальник послуг мобільного зв’язку та авіакомпанія також зазнали кібератак у понеділок, 25 грудня, з боку іранських хакерів Homeland Justice, але це неможливо перевірити незалежно.
- У тимчасово окупованому Криму хакери зламали одну з радіостанцій: в її ефірі півтори години звучала пісня про Головне управління розвідки України.
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