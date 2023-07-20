Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США

Про це повідомляє CTK.

Після 4,5-годинних дебатів щодо чесько-американської оборонної угоди проти її схвалення проголосували лише представники євроскептичної партії "Свобода і пряма демократія", а також кілька депутатів партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в парламенті заявила, що оборонний договір зі США дає Празі додаткову гарантію безпеки, що особливо важливо через нинішню ситуацію з безпекою у зв'язку з російською військовою агресією проти України.

"У цій ситуації ми не можемо обійтися без міцного союзу з іншими демократичними країнами", – підкреслила Чернохова.

Оскільки верхня палата парламенту схвалила угоду минулого тижня, президент Чехії Петр Павел може підписати її, завершивши таким чином процес ратифікації в Чехії.