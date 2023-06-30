Про це повідомило Агентство оборонного співробітництва і безпеки США.

Чеський уряд звернувся до США щодо купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35 для заміни орендованих шведських Gripen ще у 2022 році. Проте Пентагон лише 29 червня 2023 року повідомив конгрес про можливий продаж F-35 країні.

Основними підрядниками будуть американські компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.

У Пентагоні кажуть, що пакет, схвалений Держдепом США, також включатиме запасні двигуни, 70 передових ракет класу "повітря - повітря" середньої дальності (AMRAAM) AIM-120C-8, 86 різних бомб, допоміжне обладнання, запасні частини та технічну підтримку.

Передбачена й покупка засобів ідентифікації "свій - чужий", обладнання для ремонту та перевірки боєприпасів, навігаційні комплекси, засоби зв’язку та документація. У вартість також входить логістичне забезпечення, будівництво необхідної інфраструктури, навчання наземного персоналу та пілотів.

"Запропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи підвищити безпеку члена Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться в повідомленні Агентства.

Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.