Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії за угодою на $5,62 млрд
Американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд
Про це повідомило Агентство оборонного співробітництва і безпеки США.
Чеський уряд звернувся до США щодо купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35 для заміни орендованих шведських Gripen ще у 2022 році. Проте Пентагон лише 29 червня 2023 року повідомив конгрес про можливий продаж F-35 країні.
Основними підрядниками будуть американські компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.
У Пентагоні кажуть, що пакет, схвалений Держдепом США, також включатиме запасні двигуни, 70 передових ракет класу "повітря - повітря" середньої дальності (AMRAAM) AIM-120C-8, 86 різних бомб, допоміжне обладнання, запасні частини та технічну підтримку.
Передбачена й покупка засобів ідентифікації "свій - чужий", обладнання для ремонту та перевірки боєприпасів, навігаційні комплекси, засоби зв’язку та документація. У вартість також входить логістичне забезпечення, будівництво необхідної інфраструктури, навчання наземного персоналу та пілотів.
"Запропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи підвищити безпеку члена Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться в повідомленні Агентства.
Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.
- Раніше Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе