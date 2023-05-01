Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35
Вартість замовлення від міністерства оборони США на виробництво літаків F-35 складає $7,8 млрд
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin, яка протягом тривалого часу є найбільшим у світі розробником та виробником озброєння, військової техніки отримала замовлення від міністерства оборони США на виробництво 126 багатоцільових літаків F-35. Вартість контракту становить $7,8 млрд.
Згідно з цим контрактом 77 літаків передбачаються для ВПС, ВМС та морської піхоти США. Також за новим замовленням F-35 від Lockheed Martin будуть очікувати збройні сили Японії, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Бельгії, Данії та Польщі.
- Раніше повідомлялося, що Чехія хоче купити у США 24 винищувачі F-35
- Також на прикінці січня Нідерланди перекинули до Польщі вісім винищувачів F-35
Фото: Getty Images
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.92Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе