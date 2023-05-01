Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin, яка протягом тривалого часу є найбільшим у світі розробником та виробником озброєння, військової техніки отримала замовлення від міністерства оборони США на виробництво 126 багатоцільових літаків F-35. Вартість контракту становить $7,8 млрд.

Згідно з цим контрактом 77 літаків передбачаються для ВПС, ВМС та морської піхоти США. Також за новим замовленням F-35 від Lockheed Martin будуть очікувати збройні сили Японії, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Бельгії, Данії та Польщі.