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Парламент Ірландії запропонував вислати російського посла

30 квітня, 2023 неділя
08:35
Світ Ірландія

Парламент Ірландії запропонував вислати з країни посла Росії Юрія Філатова після його заяви про загибель ірландського добровольця в Україні

Про це заявив голова Об’єднаного комітету з питань міжнародних справ та оборони ірландського парламенту Чарлі Фланаган.

"Загрозлива, лякаюча та жахлива заява російського посольства в Дубліні. Ці ворожі зауваження є неприйнятними. Настав час попросити посла Філатова та його команду залишити нашу країну", - написав він.

У такий спосіб Фланаган відреагував на офіційну заяву посольства Росії, цитує The Guardian. Воно звинуватило владу Ірландії та її ЗМІ у смерті добровольця Фінбара Кефферкі, який загинув на сході України. Також російське посольство заявило, що взяло до уваги коментарі віцепрем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна щодо "чітких принципів" загиблого добровольця.

"Ми не знаємо, якими були його принципи. Однак ми знаємо, що відповідальність за смерть Фінбара Кефферкі значною мірою несуть ірландський уряд і ЗМІ. Саме уряд і ЗМІ вели антиросійську пропаганду, створювали правду про конфлікт в Україні, вводили в оману таких людей, як Фінбар Кафферкі", - ідеться в публікації в телеграм-каналі посольства РФ,

  • 17 березня Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що Володимир Путін припинить війну проти України, коли його зупинять: умиротворення не змусить диктатора РФ відмовитися від загарбницьких планів.
Росія
Ірландія
Війна з Росією
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