Умиротворення не змусить Путіна припинити війну проти України, - прем'єр Ірландії

Про це мовиться в інтерв'ю Лео Варадкара в The Irish Times.

Прем'єр Ірландії підкреслив, що Володимир Путін не зупиниться, якщо припинити опір:"Багато людей ставлять запитання, де зупиниться Владімір Путін. Правда у тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України".

Зокрема він відкинув можливий план зупинення російського диктатора "умиротворенням":

"Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: "Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко", - зазначив він.

За словами Лео Варадкара, мир в Україні має бути справедливим: за збереженням незалежності, суверенітету, демократичним європейським майбутнім та правом на самовизначення.