Умиротворення не змусить Путіна припинити війну проти України, - прем'єр Ірландії
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що Володимир Путін припинить війну проти України, коли його зупинять: умиротворення не змусить диктатора РФ відмовитися від загарбницьких планів
Про це мовиться в інтерв'ю Лео Варадкара в The Irish Times.
Прем'єр Ірландії підкреслив, що Володимир Путін не зупиниться, якщо припинити опір:"Багато людей ставлять запитання, де зупиниться Владімір Путін. Правда у тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України".
Зокрема він відкинув можливий план зупинення російського диктатора "умиротворенням":
"Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: "Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко", - зазначив він.
За словами Лео Варадкара, мир в Україні має бути справедливим: за збереженням незалежності, суверенітету, демократичним європейським майбутнім та правом на самовизначення.
- Нагадаємо, 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.
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