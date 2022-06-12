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Парламент Канади терміново евакуювали

12 червня, 2022 неділя
04:34
Світ Канадський Парламент

У канадській Оттаві 11 червня терміново евакуювали місцевий Парламент

Про це повідомляє CBC.

Канадська поліція евакуювала персонал будівель національного Парламенту через "підозрілий інцидент". Спецслужби оточили прилеглі вулиці на три години.

Правоохоронці не повідомляють, загрожувало стосувалась Парламенту. Інцидент трапився у першій половині дня за місцевим часом.

Поліція затримала двох осіб і їхні транспортні засоби. Деталі не повідомляються.

Оточені райони Оттави були знову відкриті для громадян.

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Кримінал
парламент
евакуація
Канада
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