Парламент Канади терміново евакуювали
У канадській Оттаві 11 червня терміново евакуювали місцевий Парламент
Про це повідомляє CBC.
Канадська поліція евакуювала персонал будівель національного Парламенту через "підозрілий інцидент". Спецслужби оточили прилеглі вулиці на три години.
Правоохоронці не повідомляють, загрожувало стосувалась Парламенту. Інцидент трапився у першій половині дня за місцевим часом.
Поліція затримала двох осіб і їхні транспортні засоби. Деталі не повідомляються.
Оточені райони Оттави були знову відкриті для громадян.
- 4 червня президента США Джо Байдена та його дружину леді Джилл Байден терміново евакуювали з їхнього дому.
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