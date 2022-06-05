Байдена та його дружину терміново евакуювали з дому
Президента США Джо Байдена та його дружину леді Джилл Байден терміново евакуювали з їхнього дому
Про це повідомляє CNN.
Подружжя Байденів евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, де вони проводили вікенд. Після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір, родину перевели в безпечне місце.
"Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір... було вжито запобіжні заходи. Жодної загрози президенту або його родині немає", - повідомив представник Білого дому.
Літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.
"Сьогодні близько 13:00 приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір над Рехоботом, штат Делавер, після помилкового проникнення в охоронювану зону. Літак було негайно виведено з обмеженого повітряного простору. Секретна служба США проведе бесіду з пілотом", - заявив представник відомства Ентоні Гульєльмі.
Президент США і перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Пресі про подію передали майже через годину після інциденту.
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