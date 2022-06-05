Байдена та його дружину терміново евакуювали з дому

Про це повідомляє CNN.

Подружжя Байденів евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, де вони проводили вікенд. Після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір, родину перевели в безпечне місце.

"Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір... було вжито запобіжні заходи. Жодної загрози президенту або його родині немає", - повідомив представник Білого дому.

Літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.

"Сьогодні близько 13:00 приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір над Рехоботом, штат Делавер, після помилкового проникнення в охоронювану зону. Літак було негайно виведено з обмеженого повітряного простору. Секретна служба США проведе бесіду з пілотом", - заявив представник відомства Ентоні Гульєльмі.

Президент США і перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Пресі про подію передали майже через годину після інциденту.

3 червня Байден прокоментував можливість територіальних поступок з боку України.

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