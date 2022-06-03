"Це їхня територія". Байден прокоментував можливість територіальних поступок з боку України
"Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають", - заявив президент США
Так Джо Байден відповів на питання преси про те, чи повинна Україна поступитись територією, щоб досягнути миру, — повідомляє Голос Америки.
Американський лідер також наголосив, що він завжди дотримувався позиції, що нічого про Україну не повинно вирішуватись без України. Однак, зауважив американський президент, в певний час "потрібно буде врегулювання на основі переговорів". "Що це включатиме, я не знаю. Тим часом ми продовжимо надавати Україні можливості себе захистити".
- 1 червня міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з очільником Пентагону Остіном анонсував "нову порцію добрих новин" про допомогу Україні. Раніше Резніков повідомив, що на фронті вже працюють надані партнерами три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, самохідна артилерійська установка CAESAR.
- 31 травня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Америка не надає жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати РФ з України.
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