Про це В’ятрович написав у Facebook.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович закликав колег по парламенту підтримати законопроєкт №7459 "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

"Сьогодні зареєстровано законопроєкт № 7459, поява якого є добрим прикладом співпраці депутатів, експертного середовища і виконавчої влади для захисту національних інтересів України. Його співавторами стали понад 50 депутатів з різних фракцій, у тому числі голова Верховної Ради і його заступники", – повідомив нардеп.

"Мета цього документа – перекрити вплив "русского міра" на українське книговидання і книгорозповсюдження як ззовні, так і зсередини країни. Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг з Росії та Білорусі, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян Російської Федерації (йдеться саме про громадян РФ, а не про "мертвих росіян" на кшталт Пушкіна з Достоєвським)", – пояснює народний депутат.

Інша важлива норма законопроєкту передбачає, що книжки в Україні видаються українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України. Іншими мовами (в тому числі російською) можуть видаватися оригінальні твори, але не переклади, йдеться у документі.

"Ця норма заблокує плани "русского міра" захопити наш книжковий ринок зсередини. Світова література включно з популярними книжковими новинками промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу", – наголошує Володимир В’ятрович.

"Сподіваюся, жодні лобісти російських інтересів не зможуть перешкодити парламенту швидко ухвалити цей закон, важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави. До речі, не менш важливо ухвалити нарешті в другому читанні законопроєкт 6287 про підтримку українських книгарень та видавництв. Сподіваюся, це станеться вже на найближчому пленарному засіданні", – резюмує депутат.