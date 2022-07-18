Парламент погодив звільнення міністерки соцполітики Марини Лазебної
Верховна Рада підтримала звільнення очільниці Міністерства соціальної політики Марини Лазебної
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної. За - 277 нардепів", - написав Гончаренко.
Про те, що до парламенту надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України, стало відомо в п'ятницю, 15 липня.
Марина Лазебна очолювала Міністерство соціальної політики з березня 2020 року. Наприкінці серпня 2019 року Кабмін призначив Лазебну головою Державної соціальної служби України. 2 жовтня цього ж року уряд її звільнив з цієї посади.
3 березня 2020 року на засіданні фракції "Слуга Народу" була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики. На позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року Лазебну призначили міністром соціальної політики.
Кандидаткою на посаду міністра соціальної політики є Оксана Жолнович. Зараз вона є керівницею департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента. Розглянути її призначення парламент планує завтра, 19 липня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.15
Купівля 36.15Продаж 37.16
-
EUR
Купівля 36.11Продаж 37.34
- Актуальне
- Важливе