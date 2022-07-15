Про це написав й телеграмі представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.

Довідково. Марина Лазебна очолює міністерство соціальної політики з березня 2020 року.

Наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Лазебну головою Державної соціальної служби України. Уже 2 жовтня цього ж року уряд її звільнив з цієї посади

3 березня 2020 року на засіданні фракції "Слуга народу" була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики. На позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року Лазебну призначили міністром соціальної політики.

Марина Лазебна одна із засновників ГО "Новий соціальний вибір" і "Соціальний порядок".

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