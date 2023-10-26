Парламент Вельсу визнав Голодомор геноцидом українців

Про це повідомило в соцмережі Х посольство України у Великій Британії.

"Ми вдячні парламенту і генконсулу Вельса за визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та приверненні уваги до мільйонів невинних жертв!" - йдеться у повідмленні.

У пропозиції для голосування було чотири пункти, в тому числі підтримка України у протистоянні сучасній російській агресії.

"Запропонувати, що Сенедд: вважає Голодомор зумовленим злочином, скоєним і керованим Сталіним і радянським урядом проти народу України; розцінює Голодомор як акт геноциду; відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса в приверненні уваги світу до жорстокості Голодомору; продовжує підтримувати народ України, який протистоїть незаконній війні Путіна", - йдеться на сайті валлійського парламенту.