Парламент Вельсу визнав Голодомор геноцидом українців
У середу, 25 жовтня, парламент Вельсу проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це повідомило в соцмережі Х посольство України у Великій Британії.
"Ми вдячні парламенту і генконсулу Вельса за визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та приверненні уваги до мільйонів невинних жертв!" - йдеться у повідмленні.
У пропозиції для голосування було чотири пункти, в тому числі підтримка України у протистоянні сучасній російській агресії.
"Запропонувати, що Сенедд: вважає Голодомор зумовленим злочином, скоєним і керованим Сталіним і радянським урядом проти народу України; розцінює Голодомор як акт геноциду; відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса в приверненні уваги світу до жорстокості Голодомору; продовжує підтримувати народ України, який протистоїть незаконній війні Путіна", - йдеться на сайті валлійського парламенту.
- Раніше у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також відносяться: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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