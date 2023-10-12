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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

12 жовтня, 2023 четвер
19:56
Світ Голодомор в Україні

У четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українського народу

Про це пише Укрінформ,  а також президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що сьогодні ПАРЄ прийняла одразу дві резолюції - про підтримку України та про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Укрінформ повідомляє, що обидві ухвалені абсолютною більшістю голосів (70 – за, 1 – проти та 73 – за, 1 – проти).

Володимир Зеленський подякував ПАРЄ у соцмережі Х.

"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", - пише він.

  • До країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу також відносяться: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Європарламент та Балтійська Асамблея.
ПАРЄ
Голодомор
Світ про Україну
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